Bewoners Zaventems woonzorgcentrum breien sjaal van halve kilometer

Dikketruiendag werd vandaag in woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem gevierd op een bijzondere manier. Het Zaventemse rusthuis is ingepakt in één lange sjaal die de bewoners, medewerkers en vrijwilligers samen breiden.

Ook in het woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem, deelgemeente van Zaventem, heeft de coronacrisis voor moeilijke momenten gezorgd de voorbije maanden. “De coronacrisis heeft ons allemaal vooral uit elkaar gedreven”, vertelt Tinneke Bogaerts, communicatieverantwoordelijke van woonzorgcentrum Ter Burg. “We beseffen nu meer dan ooit dat we elkaar nodig hebben om onze doelstelling te bereiken: een warme thuis zijn voor onze bewoners en hun familie. In september 2021 ontstond in woonzorgcentrum Ter Burg het plan om mensen letterlijk en figuurlijk weer met elkaar te verbinden: medewerkers, vrijwilligers, enkele buurtorganisaties, bewoners en familie van onze bewoners.” Met z’n allen begonnen ze aan een sjaal te breien, met als doel 500 meter te halen, zodat ze het volledige gebouw konden omhullen. “We zijn na een tijdje gestopt met meten, maar ik denk dat we zowat aan het dubbele zitten. We kunnen bijna twee keer rond het woonzorgcentrum!”, aldus Tinneke. “Vandaag vieren we die topprestatie met onze bewoners en vrijwilligers.”