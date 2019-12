Boerenfamilie uit Heikruis opnieuw voor de rechter

Het parket van Halle-Vilvoorde eist celstraffen, zware geldboetes en een levenslang verbod op het houden van landbouwdieren tegen een koppel boeren uit Heikruis, bij Pepingen. De man en de vrouw werden in het verleden al meermaals veroordeeld omdat ze hun dieren verwaarloosden. Nu moeten ze zich verantwoorden omdat er vorig jaar en begin dit jaar opnieuw dieren in beslag werden genomen.

Het veehouderskoppel kreeg de laatste jaren verschillende keren inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over de vloer. Een tiental keer werden tot honderden dieren in beslag genomen omdat ze verwaarloosd werden. Het koppel werd al meermaals veroordeeld door het Brusselse hof van beroep tot een geldboete van 30.000 euro en ze kregen ook al een levenslang verbod om nog landbouwdieren te houden.

Om dat verbod te omzeilen, schreven ze hun dieren nadien in op naam van de ouders van de vrouw. Die ouders werden intussen ook al veroordeeld tot een geldboete en een tijdelijk verbod tot het houden van landbouwdieren. Maar de boerenfamilie blijkt hardleers, want ditmaal staan het koppel en de ouders terecht omdat er begin dit jaar en vorig jaren opnieuw schapen en andere dieren in beslag werden genomen.

In een geïmproviseerd hok met paletten en plastic doeken werden veertien schapen aangetroffen op een veel te kleine ruimte. Door de verwaarlozing waren de dieren niet meer te redden en werden ze geëuthanaseerd. Het parket van Halle-Vilvoorde eist een gevangenisstraf van drie maanden tegen de veehouders en een geldboete die kan oplopen tot bijna 100.000 euro. Daarnaast wil het parket dat de correctionele rechtbank opnieuw een levenslang verbod uitspreekt om het houden van landbouwdieren.

Tegen de ouders van de vrouw eist de openbaar aanklager een geldboete van 8.000 euro. Het vonnis valt volgende maand.De familie is intussen ook naar de Raad van State getrokken om hun veroordelingen te herzien.