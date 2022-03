Bonte beveelt sloop van zeven kraakpanden: "Baby's en kinderen wonen er in mensonwaardige omstandigheden"

De panden bevinden zich nabij de oude fabriek van Renault en zijn eigendom van de Vlaamse Waterweg. “De mensen die er wonen zijn op de vlucht voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland maar kunnen en mogen niet verder worden geholpen door het lokale bestuur”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Zij beschikken immers niet over het specifieke statuut dat wordt toegekend aan Oekraïense vluchtelingen. De snelle toename van het aantal vluchtelingen in deze krotten illustreert hoe acuut en dichtbij de effecten van de oorlog zijn.”

Bonte dringt op opvang door Fedasil en wil, indien wettelijk mogelijk, de Moldavische vluchtelingen begeleiden naar de nieuwe opvangstructuur Ariannegebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe of naar het Klein Kasteeltje. “Het is frustrerend dat niettegenstaande de grote solidariteit die Vlaanderen toont we als stad niets kunnen en mogen doen voor deze groep mensen op de dool. We dringen aan bij de federale overheid op maximale bescherming voor deze groep en in het bijzonder voor de kinderen en de baby’s”, besluit burgemeester Bonte.