Bonte ziet mooie toekomst voor Focquetsite

Eerder deze week berichtte jouw zender reeds over het voornemen van de stad Vilvoorde om gaat de oude industriële Focquetsite in de Havenstraat te onteigenen. Toch wil de stad niet zomaar de hele site tegen de grond gooien, zegt burgemeester Hans Bonte in ons nieuws.

De stad Vilvoorde gaat de oude industriële Focquetsite in de Havenstraat, waarvan de gebouwen al een vijftal jaar staan te verloederen, onteigenen. Ze wil de gebouwen en terreinen verwerven omdat die midden in de zone van het stadsvernieuwingsproject Het Broek liggen. De wijk Het Broek moet een overgangsgebied worden met woningen, diensten en bedrijven, tussen het stadscentrum en de ontwikkelingen van Watersite aan het kanaal.

Burgemeester Bonte (sp.a): "We willen deze buurt helemaal reconverteren, herbouwen, waarbij er ruimte moet zijn zowel voor wonen als bedrijvigheid maar ook voor recreatie en sport . Waar de loods Focquet staat, moeten volgens de plannen collectieve diensten en activiteiten kunnen gebeuren."

Het is niet meteen de bedoeling om al de gebouwen van Focquet te slopen want de 125 meter lange loods is nog een restant van het industrieel verleden van Vilvoorde en dat is het stadsbestuur best dierbaar . “OVAM zal een zeer grondige studie maken om te zien of we het oude bedrijf voor een stuk kunnen recycleren. Dan heb ik het over de loods zelf maar ook over aanpalende hangars die ook verwijzen naar het industriële verleden”.

De stad wil zo snel mogelijk eigenaar worden van de Focquetsite. Omdat de gesprekken met de eigenaars over de verkoop spaak zijn gelopen heeft de Vilvoordse gemeenteraad unaniem beslist om een onteigeningsprocedre op te starten.Toch zegt burgemeester Bonte er misschien nog altijd een kans om de zaak in der minne te regelen.