Brouwerij 3 Fonteinen gaat fors uitbreiden

In de Beerselse deelgemeente Lot gaat brouwerij 3 Fonteinen de komende jaren fors uitbreiden. Er komt een tweede brouwerij, naast die van Beersel, in Lot en daar zal ook plaats zijn voor een lambik-o-droom, waar bezoekers van over de hele wereld zullen terechtkunnen. In totaal investeert de brouwerij de komende jaren maar liefst 25 miljoen euro.