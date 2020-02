Brussel opnieuw naar rechter voor geluidshinder

Het nieuws heeft Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) op een Franstalige nieuwszender. Al een tijdje vordert Brussel dwangsommen van de federale overheid voor het niet naleven van de geluidsnormen. Het gewest steunt daarvoor op een Brussels vonnis. Dat baseert zich dan weer op een besluit uit 1999 over de maximum toegestande geluidshinder van vliegtuigen.

"We gaan niet voor ons plezier naar de rechter", zegt Macron in het interviews."We zitten intussen al aan zes miljoen euro aan dwangsommen. We kunnen tot negen miljoen euro gaan, maar blijkbaar is dat niet genoeg. De dwangsommen zijn opgelegd om een gedragswijziging teweeg te brengen en om er voor te zorgen dat de Brusselaars, en eigenlijk iedereen, minder geluidshinder ondergaan, maar ze werken niet", beweert minister Maron.