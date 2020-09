Burgemeester Steenokkerzeel wil extra bussen: “Leerlingen zitten als sardienen in een blik”

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) van Steenokkerzeel heeft bij De Lijn stevig aan de alarmbel getrokken. De bussen die leerlingen vanuit Steenokkerzeel naar het Atheneum in Keerbergen, Don Bosco Haacht en de secundaire scholen in Vilvoorde moeten brengen zitten namelijk overvol.

Het gaat vooral om de buslijnen 270 en 660. “De bussen zitten gewoon bomvol. Ze moeten in deze coronatijden de hele dag met mondmaskers op de schoolbanken zitten maar vervolgens staan ze als sardienen in een blik bijeengepropt op de bus. Ik heb al heel veel klachten van inwoners gekregen en ook mijn zoon zit op die bus.”

Ryon vroeg een dringend onderhoud bij De Lijn en kreeg intussen gehoor. “Zij zeggen dat de bussen sowieso minder capaciteit hebben doordat er nu plexi schermen werden voorzien maar dan nog. Chauffeurs moeten kinderen noodgedwongen laten staan – want vol is nu eenmaal vol – zodat ze op de volgende bus moeten wachten en dan te laat zijn. Er moet gewoon meer capaciteit komen.”

Er werd een gedeeltelijke eerste oplossing bekomen. “Er is toegezegd dat beide bussen die ‘s ochtends rond hetzelfde tijdstip vertrekken allebei zullen doorrijden tot het Atheneum van Keerbergen. Dat zal al voor een iets betere spreiding zorgen. Maar dat alleen is niet voldoende. “Er is een extra bus nodig zowel ‘s morgens als ‘s avonds nodig naar Vilvoorde en Keerbergen. Omdat de volledige capaciteit aan materieel en chauffeurs van De Lijn momenteel al ingezet zal er daartoe een verschuiving moeten gebeuren op een andere lijn. De Lijn gaat nu eerst via haar controleurs in kaart brengen hoeveel kinderen de bus nemen naar de verschillende scholen.” Volgende week zou er meer duidelijkheid moeten komen.