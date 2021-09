Buurt ziet containerpark in Schepdaal niet zitten

De gemeente Dilbeek wil een nieuw containerpark bouwen in de Jan De Trochstraat in Schepdaal. Maar dat is niet naar de zin van de buurtbewoners. Zij vrezen verkeersoverlast.

Het huidige containerpark van Dilbeek ligt in Groot-Bijgaarden. Maar de gemeente wil het weg op die locatie, onder meer omdat het viaduct over de Brusselse Ring waar het park net onder ligt, afbrokkelt. Het gemeentebestuur heeft z’n oog laten vallen op een terrein langs de Jan De Trochstraat in deelgemeente Schepdaal. Maar dat zien de buurtbewoners daar niet zitten. Volgens hen zal een containerpark voor nog meer verkeer zorgen in de al drukke straat. Ze wijzen er ook op dat er al extra verkeer zal zijn door de nieuwe appartementen in het gebouw van brouwerij Eylenbosch. Maar volgens de gemeente is het de beste locatie wat betreft ligging en mobiliteit. De buurtbewoners zijn intussen gestart met handtekeningen verzamelen om een interpellatie op de gemeenteraad mogelijk te maken.