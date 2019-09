Chiro en jeugdhuis Knødde akkoord over bouw assistentiewoningen

Er is een akkoord tussen de chiro, het jeugdhuis en de ontwikkelaar van de 33 assistentiewoningen in Meise-centrum. Aanvankelijk was er veel protest tegen het project, maar er is een aangepast plan en de promotor investeert fors in de jeugdlokalen.

De plannen kregen aanvankelijk veel protest. De jeugd van Meise vreesde een noodgedwongen verhuis als naast hun lokalen aan de overzijde van de straat 33 nieuwe buren zouden komen. Vooral de angst dat de leefbaarheid en houdbaarheid van het jeugdhuis en de chiro in de Krogstraat in het gedrang kwam, was groot. Er kwam een petitie met 1.100 handtekeningen, het schepencollege weigerde de eerste bouwvergunning.

De betrokken partijen zaten nadien rond de tafel. Met succes. "De jeugd van Meise is nooit tegen het project in zijn huidige vorm geweest; maar vreesde een noodgedwongen verhuis", zegt Bram De Ridder van bouwpromotor ColorCasa. "Dus gingen we op zoek naar een oplossing waar jong en oud naast elkaar kunnen leven. Als ontwikkelaar investeren wij daarom graag mee in de infrastructuur van jeugdhuis Knødde en Chiro Meise."

De Ridder denkt onder meer aan bijvoorbeeld dubbele beglazing voor de jeugdlokalen, vergroening van de speelplaats aan de chirolokalen, andere geluidswerende maatregelen, enzomeer. "Het jeugdhuis blijft nog een paar jaar op de site, op langere termijn zoeken we samen met de promotor naar een andere locatie. De chiro blijft wel in de Krogstraat", zegt Benjamin Dewilde van Chiro Meise.

Aangepaste plannen

ColorCasa diende ook nieuwe bouwplannen in. In het binnengebied komen 33 assistentiewoningen met drie doorsteken, waardoor het gebied publiek toegankelijk wordt. Verder komt er een brasserie, twee appartementen, 33 privéparkings en 25 (betaal)parkings. Het schepencollege zal binnen een paar weken beslissen over de nieuwe vergunningsaanvraag.