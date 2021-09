Coalitiepartner Open Vld verzet zich tegen coronapas in Vilvoorde

Burgemeester Bonte (Vooruit) krijgt tegenwind in het stadsbestuur voor zijn intentie om ook in Vilvoorde de coronapas in te voeren. Schepen van Lokale Economie Didier Cortois (Open VLD) is het beu dat Vilvoorde constant in één adem wordt genoemd met Brussel. Als er hier een burgemeestersbesluit rond komt, zullen we ons daar op alle mogelijke niveaus tegen verzetten.”

Bonte wil evenementen, horeca- of fitnesszaken de kans geven om ook met een Covid Safe Ticket (CST) te werken, als daar vanuit de zaken vraag naar is. Hij doet een oproep aan de Vlaamse regering. "Als er gegronde argumenten zijn om het CST toe te passen, laat lokale besturen dan de beslissing nemen. In Vilvoorde is de vaccinatiegraad laag en het aantal besmettingen hoog: genoeg redenen om het CST uit te breiden." In Brussel komt zo'n coronapas er wellicht vanaf 1 oktober.

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie mag Bonte zich aan weerwerk verwachten binnen de eigen coalitie. Tijdens deze gezondheidscrisis stond het college zo goed als buitenspel. Maar bij de liberalen is de maat nu stilaan vol. Als het van hen afhangt komt de coronapas er alvast niet in de Zennestad. “Er werd de voorbije dagen en weken nogal vaak en snel verwezen naar een ‘overloop-effect’ van Brusselaars richting onze stad, maar daar zijn absoluut geen aanwijzingen voor”, zegt Didier Cortois (Open VLD). “We hebben slechts een heel beperkt aantal nachtcafés op ons grondgebied. Het verder inperken van de Vlaamse versoepelingen in de horecasector in onze stad door bijvoorbeeld de invoering van de coronapas is dan ook simpelweg niet aan de orde.”

Cortois vindt het naar eigen zeggen "bijzonder vervelend dat de stad constant in een slecht daglicht gesteld wordt". “Vilvoorde wordt helaas altijd in één adem genoemd met Brussel, waar er écht een veel groter probleem is. We zitten inderdaad met een probleem qua vaccinatie maar die situeert zich bij jongere mensen waar het risico op ernstige complicaties relatief laag is. We zijn bij de koplopers in de vaccinatiegraad van risicogroepen en ouderen. Het constant benadrukken van het ‘gevaar in de rand van Brussel’ mag stilaan gaan stoppen. Het imago en commerciële schade die dat teweegbrengt voor handel en horeca zijn niet langer te overzien." Volgens Cortois zal Open VLD zich op alle mogelijke niveaus verzetten tegen een invoering van de coronapas.