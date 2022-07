Crevits lanceert maatregelen om huisartsentekort aan te pakken

Startende huisartsen kunnen voortaan eenmalig een renteloze lening van maximaal 35.000 euro krijgen voor het opstarten van een eigen praktijk of bij het instappen in een groepspraktijk. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) beslist. Crevits wil zo het huisartsentekort aanpakken, dat ook in Halle-Vilvoorde erg prangend is.

Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat in Halle-Vilvoorde maar liefst 30 van de 35 gemeenten kampen met een tekort aan huisartsen. De hoge werkdruk voor huisartsen speelt mee in heel Vlaanderen, maar in onze regio komen daar nog de peperdure vastgoedprijzen bovenop. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits neemt nu in heel Vlaanderen een aantal maatregelen om het tekort aan te pakken. “Om het voor beginnende huisartsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om aan de slag te gaan in een praktijk, bieden we renteloze leningen aan tot 35.000 euro voor de uitbouw van huisartsenpraktijken. Bovenop dat basisbedrag van maximum 35.000 euro kunnen startende, erkende huisartsen nog maximaal 10.000 euro extra renteloos lenen voor bijkomende ruimte of infrastructuur wanneer ze ook investeren in samenwerking met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteunend personeel.”

Ondersteuningspremie voor extra medewerker

Crevits wil ook extra ondersteuning bieden om de werkdruk te verlagen. “Een huisarts kan daarom voortaan ook een ondersteuningspremie van maximum 7400 euro krijgen als tegemoetkoming in de loonkost van een extra medewerker ter ondersteuning in de praktijk”, legt ze uit. “Die ondersteuning bestond al voor de aanwerving van een administratief bediende, maar kan nu ook aangewend worden voor het inzetten van een praktijkverpleegkundige. Op die manier willen we huisartsen zoveel mogelijk motiveren en hen ondersteunen zodat zij hun tijd en middelen efficiënt kunnen inzetten voor het zorgen voor mensen. Het is belangrijk dat elke Vlaming terecht kan bij een huisarts in zijn of haar buurt.”