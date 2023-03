Staatssecretaris Nicole De Moor heeft beslist dat er geen opvangcentrum voor asielzoekers komt op de terreinen in het Hellebos in Kampenhout.

Dan toch geen opvangcentrum in Kampenhouts Hellebos: "Terrein is ongeschikt"

Het gemeentebestuur van Kampenhout laat weten dat ze net telefonisch op de hoogte zijn gebracht van het feit dat er geen opvangcentrum komt op de terreinen in het Hellebos. Begin deze maand raakte bekend dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie haar oog had laten vallen op die locatie om er een containerdorp te bouwen voor een vierhonderdtal asielzoekers. “De vergunningsproblematiek en het niet aanwezig zijn van stromend water en rioleringen waren bepalend om deze piste te verlaten”, zegt burgemeester Kris Leaerts. “Ook de bijzondere natuurwaarde van het gebied lag mee aan de basis van deze beslissing. Als lokaal bestuur zijn we tevreden dat onze beleidsvisie om de zone naar natuurgebied te herbestemmen hier ook gerespecteerd wordt. Hopelijk keert de rust in het Hellebos nu terug.”

Kamerlid Theo Francken (N-VA) is tevreden met de beslissing. "Opvangplaatsen opdringen zonder overleg is hoe dan onaanvaardbaar en leidt enkel tot nog minder draagvlak."