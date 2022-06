Dilbeek kaart vliegtuigoverlast aan: "We zijn het kotsbeu"

De jongste maanden blijken er wel heel veel vliegtuigen over Dilbeek te vliegen, vooral dan over de Savio-wijken en Groot-Bijgaarden. “Ik heb de radarbeelden van de voorbije weken eens bekeken en ik tel makkelijk meer dan 1000 landende vliegtuigen tijdens de daguren”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). “Ze nemen kort achter Aalst een bocht en vliegen dan via Ternat en Sint-Martens-Bodegem, over de Savio-wijken en de dichtbevolkte wijken van Bijgaarden-centrum. Die gebieden worden eigenlijk op één lijn in colonne overvlogen. Dat zorgt echt voor zware overlast.” Segers vraagt daarom aan bevoegd minister Gilkinet om alternatieven te bekijken. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een route die de E40 volgt. Langs de autostrade is er veel minder bewoning.” Ook een andere landingsprocedure is volgens Segers een oplossing. "Waarom landt men niet op basis van satelliet in plaats van op basis van grondbakens. Zo blijven de vliegtuigen langer in de hoogte en wordt de landing anders ingezet. Dat is beter voor het milieu en de gezondheid", meent Segers. Bij alle regionale luchthavens passen ze zo’n trapsgewijze manier van landen toe, enkel bij de nationale luchthaven in Zaventem niet. Tot slot pleit de burgemeester ervoor dat er eindelijk een federale vliegwet komt.