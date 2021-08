Drie dagen lang muziek, zon en herwonnen vrijheid op Paradise City

Afgelopen weekend mocht het weer sinds lang: festivals voor een groot publiek. Paradise City, het duurzame dancefestival in Perk, opende de deuren onder een staalblauwe hemel voor iedereen met een corona safe-ticket of een negatief testresultaat.

Dit weekend mocht eindelijk weer waar iedere bezoeker zo lang op had gewacht: zonder beperkingen kunnen genieten en feesten. “Het is wel weer even wennen om iedereen zo dicht rond je te hebben, maar het is wel keiplezant. Zonder mondmasker dansen, een pintje drinken met je vrienden, zo bevrijdend!”, klonk het bij een van hen.

Paradise City zet al van bij de start in 2015 in op duurzaamheid. Zo drinkt iedereen er uit een ruilbeker waardoor er geen wegwerpbekers op de grond liggen. Ook draait het festival voor een stuk op eigen stroom uit zonlicht. “We zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk afval is en daarnaast proberen we heel hard te kijken hoe we de CO2-uitstoot naar beneden kunnen halen”, legt Gilles de Decker van de organisatie uit.

Voor het eerst kreeg de organisatie ook te maken met een noodzakelijk coronacontrole, maar dat liep allemaal zeer vlot zonder wachtrijen aan de ingang. “Aan de ingang hebben we ook een groot testdorp geïnstalleerd waar er per dag 2500 testen konden gebeuren. Op die manier kan het festival veilig verlopen.”