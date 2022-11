Engie Electrabel gaat opnieuw in beroep tegen de weigering van de vergunning voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. Volgens de energieproducent voldoet hun vergunning aan alle voorwaarden.

Engie in beroep tegen weigering vergunning gascentrale in Vilvoorde

Midden september weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir voor de tweede keer de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde. “Engie hanteert niet alle best beschikbare technieken om de uitstoot tot een minimum te beperken. Dat wil zeggen dat ze vermijdbare schade veroorzaakt aan de natuur, wat volgens het natuurdecreet verboden is,” argumenteerde Demir haar beslissing. Engie gaat daar niet mee akkoord, want het tekende vorige week officieel beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Volgens de energieproducent voldoet de gascentrale aan alle voorwaarden om vergund te raken.

Engie Electrabel wil al geruime tijd een nieuwe gascentrale bouwen in Vilvoorde en diende daar eerder al een vergunningsaanvraag voor in. In de zomer van 2021 weigerde de provincie Vlaams-Brabant een vergunning, waardoor het dossier bij Demir belandde. Zij weigerde een eerste vergunningsaanvraag omdat de centrale te veel stikstof en CO2 zou uitstoten. Engie Electrabel diende daarop een aangepaste vergunningsaanvraag in, maar kreeg midden september opnieuw een nee van Demir. De gascentrale is een belangrijk onderdeel van de federale plannen om de energiebevoorrading op peil te houden als het in de toekomst de kerncentrales wil sluiten.