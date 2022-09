Extra controles op weggooien van afval uit de auto

Steden en gemeenten steken van 3 tot 9 oktober samen met hun afvalintercommunales en de politiediensten een extra tandje bij in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.” Al te vaak gooien automobilisten peuken, blikjes, verpakkingen van snacks, enz pardoes uit het raam. In de voorbije maanden werden hierrond al tientallen boetes uitgedeeld. Vooral plaatsen waar we stilstaan met de wagen zijn hier extra gevoelig voor, zoals op- en afritten van autosnelwegen en kruispunten van gewestwegen”, zegt Jan Buysse, directeur van Interza en Incovo. Tijdens de Week van de Handhaving wordt het aantal controles fors opgevoerd en er worden ook camera’s ingezet. “Onze camera’s zijn gemaakt om niet op te vallen. Mensen zijn er zich dus meestal niet van bewust hoe groot de kans is dat ze betrapt worden,” vertelt Jan Buysse nog. “Onze bedoeling is niet om zoveel mogelijk boetes uit te delen, wel om het sluikstorten en weggooien van afval te verminderen. We willen de mensen extra waarschuwen om toch maar niets weg te gooien, gezien het risico op boetes.”