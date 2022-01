Federatie van cafés over verbod op kansspelen: “Cafés sterven zo langzame dood”

Wie op café gaat, mag sinds tweede kerstdag niet meer darten of een gokje doen aan een automaat. Zowel cafésporten als kansspelen zijn door de coronamaatregelen niet meer toegestaan. En dat is nefast voor de café-uitbaters, die het al erg moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, zegt de Federatie van Cafés van België. “Na 314 dagen sluiting is de omzet uit kansspelen in onze cafés als gedaald met 54,50%. Het huidige verbod op het uitbaten van kansspelen doet dat percentage alleen maar toenemen. Een catastrofale financiële impact wordt onafwendbaar”, meent voorzitter van FedCaf en Assenaar Erik Beunckens. Volgens de federatie is het verbod op kansspelen ook discriminerend, omdat de Nationale Loterij haar producten mag blijven verkopen via boek- en dagbladhandels. “In onze cafés moeten klanten blijven zitten. Maar klanten die dagbladhandels en andere verkooppunten bezoeken, staan recht in de rij aan te schuiven zoals in elke andere handelszaak. We vragen onze beleidsmensen om ons het verschil in besmettingsgevaar uit te leggen tussen in de rij staan in dagbladhandels en andere verkooppunten of alleen te staan voor een kansspel in een café, wetende dat cafés wettelijk zijn uitgerust met een CO2-meter”, aldus Beunckens. FedCaf houdt morgenochtend een protestactie aan het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.