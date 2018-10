Franstalige eenheidslijsten in Vlaamse rand verliezen terrein

In de meeste gemeenten in de Rand rond Brussel verliezen de Franstalige eenheidslijsten zetels. Verspreid over acht gemeenten gaan ze in totaal van 43 naar 35 zetels. In de faciliteitengemeenten zien we een status quo.

In de Vlaamse gemeenten die aan Brussel grenzen verliezen de Franstalige UF-lijsten zowel in Dilbeek (3 zetels), Vilvoorde (2 zetels), Drogenbos (5 zetels) en Zaventem (6 zetels) één zetel in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012.

Ook Overijse Plus (6 zetels) en PF in Sint-Pieters-Leeuw (7 zetels) verliezen elk één zetel tegenover zes jaar geleden. In Grimbergen verliest UF zelfs 2 zetels en houdt er amper één over. In Halle verliest UF dan weer zijn enige zetel. Enkel in Beersel wint de Franstelige eenheidslijst UF een zetel en klokt af op 5 zetels.

In de faciliteitengemeenten is er door de opkomst van dezelfde lijsten enkel in Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode een vergelijking mogelijk met 2012. In Sint-Genesius-Rode winnen de Franstaligen één zetel: van 17 naar 18. In Wezembeek-Oppem verliezen ze er één: van 19 naar 18.