Geen appartementsblok, wel parking op Reedijk in Merchtem

“Op de gemeenteraad van 20 juni staat de aankoop van het perceel gelegen te Reedijk”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Dit stuk grond van 25are 16ca zal worden omgevormd naar een groene randparking. Zo behouden we een groene en open toegangsweg naar het centrum. Het gemeentebestuur voorkomt door deze aankoop dat dit stuk grond wordt volgebouwd, aangezien er reeds een aanvraag werd ingediend voor de bouw van 30 appartementen.”

“Minder bebouwing en meer groen helpt uiteraard wateroverlast te voorkomen. Vermits dit een signaalgebied is, zullen we voldoende aandacht besteden aan het creëren van waterbuffering. Het gemeentebestuur kocht dit perceel aan voor 754.800 euro.”

Geen bouwproject

“Dit is bijzonder goed nieuws”, zegt buurbewoner Henk Willocx van het plaatselijk actiecomité aan de Reedijk. “Mijn droom komt uit. Er komt dus geen groot bouwproject met 29 appartementen op de hoek van de Reedijk-Wolvertemsesteenweg. Voor het hoekperceel van de Reedijk had de bouwfirma Elpers NV vorig jaar een aanvraag ingediend voor 29 appartementen.”

Petitie

“Tegen die plannen hadden we met het actiecomité fel tegen geprotesteerd. We hadden de hele buurt gemobiliseerd tegen nog meer betonnering en verharding. Het water op de verzadigde site zou niet meer wegkunnen, terwijl de buurtbewoners dagelijks water uit hun kelders moeten pompen omdat het hier met de ondergrondse Molenbeek zeer zwaar verzadigde grond is. 350 mensen ondertekenden toen de petitie.”

“Het perceel is in overstromingsgebied gelegen, buurtbewoners moeten nu al constant water uit kelders pompen. Dit perceel volbouwen, was onverantwoord. Zelfs toen het project vorig jaar niet doorging, bleven we hier met een bang hart zitten, want vroeg of laat zou er toch iets met dat perceel moeten gebeuren. Nu wordt het randparking en daar zijn we ontzettend blij mee.”