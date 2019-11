Gemeente privatiseert poetsdienst, oppositie boos

"We hebben geen andere keuze dan de poetsdienst te privatiseren, wellicht tegen midden 2020", zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). "We vinden geen personeel en de dienstverlening kan niet gegarandeerd worden door een steeds kleiner wordend team. Er zijn 170 klanten en bij sommigen kan bij gebrek aan mensen maar één keer per maand gepoetst worden. We hebben ook berekend dat 70 procent van de klanten goedkoper af is via dienstencheques.”

Raadslid Dirk Hermans van (ProKA) spreekt van “een asociale maatregel die mensen treft die al moeilijk aan werk geraken” en meent dat zwakkeren en ouderen meer zullen moeten gaan betalen. Ook CD&V, eveneens in de oppositie, oppert dat ‘de meerderheid meer bezig is met cijfers dan met mensen.”

Onzin, reageert Huysmans. “Een gespecialiseerd bedrijf en een advocaat zullen de best mogelijke voorwaarden voor al het poetspersoneel bedingen. Vinden we geen overnemer, dan blijft alles bij het oude tot we effectief een externe partner vinden. Er wordt niemand ontslagen."

Ook voor de klusjesdienst wordt Kapelle-op-den-Bos geconfronteerd met een tekort aan geschikt personeel en zoekt het een geschikt alternatief. Ten slotte zou ook de dienst warme maaltijden aan huis geprivatiseerd worden wegens dalende interesse, met nog slechts 35 klanten tegenover ruim 100 enkele jaren geleden.