Ghequière: "Thiéry is enkel uit op de sjerp"

Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde Link&Venir zeven van de vijftien zetels, de LKB van Damien Thiéry vijf zetels en Activ' drie. Vorige week deed Link&Venir een voorstel aan de verkozenen van de andere twee partijen om de burgemeestersvoordracht van haar lijsttrekker Yves Ghequière te steunen. Hij kreeg echter van beide partijen nul op rekwest.

Wat de afwijzing van Damien Thiéry betreft ziet Ghequière geen mogelijkheid meer tot samenwerking. "Ik ken hem zeer goed. Burgemeester worden is het enige waar hij op uit is. Dat hij dan onderhandelt met Activ' om de nodige handtekeningen te bekomen,” zegt aldus Ghequière.

Met Activ’ is volgens Ghequière nog wel een gesprek mogelijk. "Ze weten zeer goed dat wij op communautair vlak geen provocateurs zijn. Het moet echter van twee kanten komen. Iedereen was tevreden met de oplossing die de Raad van State aanreikte dat Franstaligen maar één keer om de vier jaar moesten laten weten om overheidsdocumenten in hun taal te ontvangen. Als Vlaams minister Homans dan een maand voor de verkiezingen zelf kiesbrieven verstuurt die hiermee in strijd zijn dan moeten we toch reageren,” besluit Ghequière.