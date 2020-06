Gordelfestival gaat door met aangepaste formule

“Het Gordelfestival in en voor de Vlaamse Rand gaat ook in het jaar van corona door”, laat bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) weten. “De wandel- en fietstochten – inclusief de pelotonritten van 100 kilometer rond Brussel – worden ook dit jaar georganiseerd. De rest van de formule wordt wel aangepast om te vermijden dat grote massa’s mensen samenkomen op dezelfde plek.”

Geen focusgemeente

Sint-Pieters-Leeuw was dit jaar normaal gezien focusgemeente, maar dat gaat niet door. In een focusgemeente worden traditiegetrouw allerlei activiteiten geconcentreerd en dat kan niet in coronatijden. Leeuw krijgt volgend jaar een nieuwe kans. “In plaats van één focusgemeente komen er meerdere ankerpunten. Zo zal je in een aantal gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ aan je wandel- of fietstocht kunnen beginnen of ergens langs het parcours kunnen inpikken”, zegt Weyts.

Digitaal inschrijven verplicht

Ook anders dan anders is het feit dat deelnemers zich digitaal zullen moeten aanmelden. “Dat kan vooraf, maar ook op de dag zelf”, legt Weyts uit. “Het blijft laagdrempelig om deel te nemen, maar dankzij de digitale aanmelding kan de situatie beter opgevolgd worden.”

Opluchting bij organisatoren

Vorig jaar lokte het Gordelfestival nog 28.000 deelnemers. Vlaams minister Weyts is opgelucht dat ondanks corona er toch een achtste editie is op 6 september. “Ik ben blij dat het Gordelfestival dankzij deze aanpassingen kan doorgaan, want dit is niet zomaar een sportevenement: dit is een hoogdag in en voor de Vlaamse Rand”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. Ook de provincie Vlaams-Brabant, mede-organisator van het Gordelfestival is tevreden. “De Gordel is een jaarlijks hoogtepunt waarbij jong en oud de Vlaamse en groene rand rond onze hoofdstad kunnen ontdekken. Van het Pajottenland over de Brabantse Kouters tot het Zoniënwoud: onze provincie heeft heel wat pareltjes te bieden”, zegt eerste gedeputeerde Bart Nevens (N-VA), onder meer bevoegd voor Vlaams beleid en leefmilieu.