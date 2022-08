Hoeilaarts woonzorgcentrum installeert valdetectoren

Woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe in Hoeilaart heeft sinds kort valdetectoren geïnstalleerd. Hof Ten Doenberghe is daarmee naar eigen zeggen het eerste woonzorgcentrum in Vlaanderen.

Een valdetector registreert via een infraroodsensor wanneer iemand valt en geeft een waarschuwing aan het personeel. Intussen zijn ze geplaatst in de kamers van de bewoners van Hof Ten Doenberghe. “Dankzij de valdetectoren kunnen we er snel bij zijn als een van onze bewoners valt en soms zware letsels voorkomen”, klinkt het bij het woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe. “Letsels kunnen namelijk erger worden wanneer bewoners langer op de grond blijven liggen.” Een reportage over de valdetectoren zie je vanavond in ons nieuws.