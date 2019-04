Internationaal ijshockeytornooi uitzonderlijk in ijshal Liedekerke

In Liedekerke vindt dit weekend het Internationale Pond Hockey Tornooi plaats. Uitzonderlijk, want het spectaculaire tornooi wordt normaal gezien in Deurne georganiseerd. Omdat de ijshal daar gesloten is omwille van stabiliteitsproblemen, trokken de Antwerpenaren met 36 internationale teams in hun kielzog naar Liedekerke. Daar werden ze met open armen ontvangen in de ijshal van Sport Vlaanderen.

Twee dagen lang nemen in het totaal zo’n 300 sportievelingen deel aan het Pond Hockey Tornooi. Het wordt voor de zevende keer georganiseerd door ijshockeyclub Antwerp Phantoms Deurne. Het idee achter het tornooi is vergelijkbaar met hoe ijshockey in Canada en de Verenigde Staten tijdens de winter nog wordt gespeeld op vijvers. Daarbij gelden andere regels, zoals een kleinere (vijver-) oppervlakte en minder spelers.

Gered

Tot voor kort leek het alsof het tornooi zou moeten worden afgeblazen. De ijshal in Deurne werd in februari in allerijl gesloten wegens stabiliteitsproblemen, dus was het uitkijken naar een nieuwe locatie. Met de hulp van Sport Vlaanderen kon de organisatie verhuizen naar de Liedekerke. “De indoor Pond Hockey is gered en dat was echt een bekommernis,” aldus organisator Christian Pierre van de Antwerp Phantoms. “36 teams uit verschillende landen hadden dit tornooi al op hun agenda staan. Meer nog: heel wat Noren en Zweden hadden al vliegtuigtickets geboekt toen in februari het slechte nieuws over de hal in Deurne kwam. We zijn Sport Vlaanderen dan ook erg dankbaar voor alle hulp,” besluit Pierre.

Een verslag van het tornooi zie je in RINGtv Sport.