Jongeren werken voor het goede doel tijdens YOUCA-dag

Het is vandaag weer YOUCA-dag, een dag waarop jongeren uit het zesde middelbaar de les voor één keer missen om te gaan werken. Het geld dat ze daarmee verdienen gaat naar een goed doel. Wij mochten mee met Maure De Bruyn, een studente economie-moderne talen van het GO! Atheneum Vijverbeek in Asse, tijdens haar dag als dierenarts. En bij RINGtv zelf kregen we vandaag ook hulp van een YOUCA-student.

Maure De Bruyn zit normaal nog op de schoolbanken, maar voor de Youca-dag ruilt ze die vandaag graag in voor wat avontuur. Maure ging voor 1 dag aan de slag bij Dierenkliniek De Morette in Asse. “Ik heb altijd graag met dieren gewerkt”, vertelt ze.”Ik rij ook zelf paard. Het leek me cool om volgend jaar zelf voor dierenartsassistente te gaan studeren. Dus is dit de perfecte match. En dat de 55 euro die we vandaag verdienen, geschonken wordt aan een goed doel, is ook heel fijn.”

Ook RINGtv krijgt vandaag voor YOUCA-dag een student over de vloer om een dagje op de nieuwsredactie mee te draaien. Loes Langhendries uit Lennik mag voor Youca-dag onder meer mee op reportage. “Het is een heel leerrijke ervaring”, zegt ze. “Ik heb veel bijgeleerd en het is ook gewoon eens leuk om te zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt en dat het niet alleen draait om het filmpje op tv. Er is nog zo veel meer dat moet gebeuren op een redactie.”