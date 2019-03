Kampenhouts koersfotograaf opnieuw bekroond

De persfotograaf wist de jury te overtuigen met ‘Jesus Wout’, een sprekend beeld van Wout Van Aert die uitgeput en als het ware als een kruis op de grond ligt na de finish in de legendarische stof-en-steenklassieker Strade Bianche. Van Aert werd hier onlangs bij zijn eerste deelname knap derde. Volgens de vakjury brengt de foto van Kristof Ramon “het heroïsche aspect van de sport helemaal tot uiting. Enkel de benen van de toeschouwers zijn zichtbaar, waardoor het lijkt dat je zelf in de kring staat.”

Wielerfotograaf Kristof Ramon won de Nikon Sport Photo Award al eerder, in 2014 en 2015. De Kampenhoutenaar zit intussen bijna tien jaar in het vak.

De Nikon Press Photo Awards bekronen de mooiste of origineelste persfoto’s van in België of het Groothertogdom Luxemburg verblijvende persfotografen. Het zijn de enige officiële prijzen voor persfotografie in ons land. Dit jaar werden er 719 foto’s ingezonden door 88 persfotografen.