Kapelle-op-den-Bos renoveert gebouw van ‘t Klawieterke

Het gebouw van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) ‘t Klawieterke in Ramsdonk in Kapelle-op-den-Bos wordt gestript, gerenoveerd en uitgebreid. De werken zijn geraamd op 650.000 euro.

“De oude jongensschool in Ramsdonk is verbouwd in de jaren ’80-’90 van vorige eeuw”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde (N-VA). “Om de huidige noden van de kinderopvang te kunnen verzekeren, was een uitbreiding nodig. Het dak werd eerder al aangepakt, maar nu volgt de rest van het gebouw: het sanitair, een voldoende grote refter, luifels voor de buitenspeelruimte en grote ramen in lokalen van de leefgroepen. Buiten is een afgeschermde speelzone. We voorzien dat de werken eind dit jaar kunnen worden afgerond.”

Eigen beheer

In Kapelle-op-den-Bos wordt de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in eigen beheer verzekerd. Zo zijn er vier kinderbegeleiders en een diensthoofd. “Die zaten hier in een administratieve gang in ’t Klawieterke, maar ze hadden in het oude gebouw eigenlijk geen overzicht”, vult schepen voor Kinderopvang Ilse Rymenants (Groen) aan. “Het sanitair bevond zich aan de andere kant van het gebouw, waardoor de begeleiders zich moesten opsplitsen om de kinderen in het oog te kunnen houden. Een betere opdeling van de leefruimtes en de administratie maakt dat de medewerkers nu zicht hebben op alles vanuit het centrale punt. De voor- en achtertuin van de BKO worden ook onthard, zodat de kinderen in de toekomst kunnen genieten van een groenere omgeving.”

Opvang

De kinderen worden tijdens de werken opgevangen in de oude gemeenteschool ’t Graantje in Nieuwenrode. “Van daaruit worden ze met de bus elke ochtend naar de verschillende lagere scholen in de gemeente gebracht. ’s Avonds gebeurt het omgekeerde: dan brengt de gemeentebus de kinderen naar de BKO, waar hun ouders hen na de opvang kunnen ophalen. Eens de werken zijn afgerond, dan verhuist de BKO, waar zo’n 50 kinderen worden opgevangen, opnieuw naar Ramsdonk.”