Kapelse oppositie klaagt staat van begraafplaatsen aan: “Schande voor ons dorp”

Het onkruid tiert welig op de gemeentelijke begraafplaatsen in Kapelle-op-den-Bos. Oppositieraadslid Else Vanden Broeck (ProKA) spreekt over “de schande van ons dorp”. Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) beseft dat het onkruid overal fors groeit, maar “dit is een geval van overmacht”.

“We weten allen dat sinds 2015 lokale besturen geen pesticiden meer mogen gebruiken om onkruid te verdelgen”, vertelt Else Vanden Broeck. “Vocht en warm weer zijn de ideale cocktail voor onkruid. Deze problematiek werd in 2019 en in 2021 al eens aangekaart door onze proKA-fractie en anno 2023 is er nog steeds geen duurzame oplossing gevonden.”

“In de vorige legislatuur werden de begraafplaatsen onderhouden door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), maar deze meerderheid besliste om de samenwerking stop te zetten en om over te schakelen naar een eigen groendienst. Deze procedure is lopende, maar komt niet van de grond en ondertussen zijn we ook twee jaar verder. De foto’s spreken voor zich.”

“Uit respect voor de overledenen, vraagt proKA dan ook om alle begraafplaatsen te onderhouden zoals het hoort en hieraan prioriteit te geven. We vragen om een onderhoudsplan voor de kerkhoven op te maken. Overmacht vinden we geen excuus voor slecht onderhoud. Vorig jaar werden de kerkhoven opgekuist door vrijwilligers. Men kan dit toch niet jaarlijks blijven verlangen?”

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) vindt dat het wel om een geval van overmacht gaat. “We hebben een eigen groendienst opgestart”, vertelt de burgemeester. “Daarin zijn zeven mensen voorzien. Momenteel zijn er twee ziek. Twee andere personeelsleden hebben ontslag genomen. Er blijven dus nog drie personeelsleden over. Maar die kunnen onmogelijk overal tegelijk zijn. ProKA zet dit punt telkens opnieuw op de agenda, maar onze mensen doen wat ze kunnen. In de meerjarenplanning staat overigens nog een extra aanwerving voor de groendienst. De technische dienst zal nu bekijken of we tijdelijk iemand extern kunnen aanstellen om de groendienst te ondersteunen. We zijn ons wel degelijk bewust van de problematiek.”