Kasteel van Gaasbeek opent opnieuw de poorten op 1 juli

In september 2020 sloot het Kasteel van Gaasbeek, voor het eerst in bijna honderd jaar, de deuren voor een minutieuze restauratie van het kasteelinterieur. Die restauratie is het sluitstuk van een groot masterplan. Daarvoor werden al de historische parkgebouwen aangepakt en er verrees een nieuw entreegebouw. De Vlaamse overheid investeerde 8 miljoen euro in de restauratie van het interieur.”Dit is ook een van onze topmusea, zeker hier in de Vlaamse rand rond Brussel”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) naar aanleiding van zijn bezoek vandaag. “Het is een prachtig gebouw en domein waarvan we hopen dat er veel toeristen naartoe komen."

Het kasteel ziet er na de restauratie weer uit zoals de laatste bewoonster markiezin Arconati Visconti het had laten inrichten in 19de eeuwse neo-renaissancestijl. “We hebben ons gebaseerd op de markiezin de in 1887 de opdracht gegeven aan een architect uit Bosvoorde, Charles Albert, om het kasteel te renoveren. We vonden het belangrijk om het museum nu puur te tonen zoals het aanvankelijk bedoeld was door de markiezin”, vertelt directeur van het Kasteel van Gaasbeek Isabel Lowyck. Het kasteel van Gaasbeek was eigenlijk een 'totaalkunstwerk'. Dat zal het ook opnieuw zijn na de terugkeer van het meubilair en de kunstwerken in het najaar.

Foto: Georges De Kinder