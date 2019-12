KHO Huizingen loopt Fluo-thon voor het goede doel

Voetbalclub KHO Huizingen organiseerde gisteravond samen met vrijwilligers hun Fluo-thon. Gehuld in fluoriscerende hesjes liepen meer dan honderd mensen voor het goede doel Missing You, een organisatie die zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen die iemand belangrijk verloren hebben.

Aanleiding van de Fluo-thon is de dood van Sebbe De Man. De speler van de U11 kwam afgelopen zomer om het leven bij een tragische verkeersongeval. Kim Gevaert, die net als Sebbe uit Sint-Genesius-Rode, was ook op de afspraak. "We vonden het heel leuk om op deze manier te kunnen terugdenken aan Sebbe en er met de kinderen zo nog even bij stil te staan. Ik vind het een heel mooi initiatief en ik ben heel blij dat het er is", aldus Gevaert.

Ook vele ploeggenoten van Sebbe liepen mee met de Fluo-thon. Deelnemers konden zich laten sponsoren per rondje dat ze liepen. Wie de uitdaging aandurfde, kon enkel of in estafettevorm een marathon lopen. Alle opbrengsten gingen naar Missing You, dat zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen die een dierbare verloren zijn.

"Wij helpen hen door hen in contact te brengen met lotgenoten. We willen hen ondersteunen in hun rouwproces en de emoties die zij doormaken. Gaande van boosheid, schuld tot verdriet. Door die niet uit de weg te gaan en daar creatief mee aan de slag te gaan", zegt Laurine Hespel, voorzitter van Missing You.