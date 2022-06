Kinderen krijgen Wondere Pluim voor zelfgeschreven verhaal

Gisteren hebben vijftig kinderen een Wondere Pluim in ontvangst mogen nemen in cc De Meent in Alsemberg. Het project stimuleert kinderen uit de lagere school tot het bedenken en schrijven van verhalen.

Vijfhonderd kinderen uit de Zennevallei schreven in de klas, allemaal op dezelfde dag, een verhaal. Het ging om leerlingen van de Gemeentelijke basisschool in Dworp, De Wonderwijzer in Drogenbos, Sint-Victor in Beersel en Jan Ruusbroec in Ruisbroek. Verschillende Wondere Pluim-trofeeën werden gisteren uitgereikt tijdens het slotfeest in cc De Meent. Daarnaast werd ook boek gepresenteerd met een ruime selectie van teksten geschreven door de kinderen.

Het was het Huis van Herman Teirlinck dat de Wondere Pluim naar de Rand rond Brussel haalde. Het project is in 2002 ontstaan toen een allochtone moeder uit een school in Antwerpen taal en literatuur bij kinderen te stimuleren, zeker bij met kinderen met een andere moedertaal.