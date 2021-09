Kinderen ontdekken beroep van ouders bij Siemens in Huizingen

Vandaag vindt in Huizingen de tiende editie plaats van ‘Little Innovators’, het educatieve programma dat Siemens elk jaar organiseert voor kinderen van zijn werknemers. 30 kinderen van werknemers maakten kennis met het vak van hun ouders. Met dit initiatief wil Siemens kinderen al op jonge leeftijd warm maken voor een carrière in technologie en wetenschap.

Ontsnappen uit een escape room met de nodige technologische hulpmiddelen of op schattenjacht gaan met behulp van slimme verkeerscamera's, het zijn maar enkele van de opdrachten die 30 kinderen moesten uitvoeren in de gebouwen Siemens in Huizingen. “Werknemers zijn hier dagelijks in de weer met hoogtechnologische toepassingen zoals slimme verkeerslichten, de fabriek van de toekomst en de inrichting van de slimme steden”, zegt Katriek Valkiers van Siemens. “Hun kinderen zijn vaak niet vertrouwd met de werkomgeving. Met deze dag willen we daar verandering in brengen.”

De dag werd Little Innovators gedoopt. “Door hen zo vroeg te laten proeven van het STEAM-onderwijs hopen we jongeren en kinderen warm te maken om de ingenieurs van de toekomst te worden”, aldus Valkiers.