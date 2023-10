Klaas Slootmans en Britt Huybrechts trekken Vlaams Belang-lijsten Vlaams-Brabant

Klaas Slootmans is erop gebrand opnieuw een zitje in het Vlaams parlement te bemachtigen. Als voornaamste prioriteit schermt hij met een vuistdik noodplan voor de Vlaamse Rand. Want die staat volgens de lijsttrekker onder druk. “Zonder beleidsommekeer worden de Vlamingen en minderheid in eigen streek,” klinkt het bezorgd. Slootmans was van 2011 tot 2019 woordvoerder van de opeenvolgende voorzitters van Vlaams Belang. Sinds 2019 is hij verkozen tot Vlaams parlementslid.

Nieuwkomer Britt Huybrechts uit Leuven trekt de Kamerlijst en is zo de opvolgster van Dries Van Langenhove uit Opwijk. Eerder was Huybrechts actief bij N-VA, maar daar stapte ze ontgoocheld op. Net zoals Slootmans heeft Huybrechts een communautair profiel. “Door de nabijheid van Brussel begint Vlaams-Brabant steeds meer op de hoofdstad te lijken. Het behoud en het versterken van het Vlaams karakter van onze regio is voor mij dan ook zonder meer prioritair,” klinkt het.

Meer namen

De lijst voor het Vlaams parlement vult Vlaams Belang alvast aan met Vlaams parlementslid Suzy Wouters (Scherpenheuvel), voormalig Brussels parlementslid Frédéric Erens (Keerbergen) en Vlaams parlementslid Jan Laeremans (Grimbergen).



De lijst voor de Kamer wordt aangevuld met ondernemer Kurt Moons, Kamerlid Katleen Bury (Lennik) en Kamerlid Jos De Vriendt.