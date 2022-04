Kosten zwembad Druppelteen verdubbeld: ‘Dit is onhoudbaar’

"We zitten met een deficit dat steeg van 400.000 naar 800.000 euro per jaar", zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos. "Dit is niet houdbaar. We hebben een werkgroep opgericht en gaan samen met Willebroek bekijken om het gebruik te optimaliseren, door bijvoorbeeld extra scholen en extra clubs aan te trekken. Ook een efficiënter gebruik van de zwembanen gaan we bekijken. Tariefverhogingen liggen eveneens op tafel. Maar waarschijnlijk zullen we het daarmee alleen niet halen. We moeten nu alles op tafel leggen om de uitbating te verzekeren, anders moeten we het zwembad sluiten.”