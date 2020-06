Kwart moeders in Vlaamse Rand spreekt Nederlands met baby

Kind en Gezin publiceert ieder jaar cijfers over de taal die een moeder met haar baby spreekt. Vorig jaar sprak slechts een kwart van de moeders in de Vlaamse Rand nog Nederlands tegen haar baby. In Vlaams-Brabant gaat het over meer dan de helft van de moeders en in Vlaanderen over zo’n 70 procent. Zowel het Frans als andere talen nemen licht toe als talen die de moeder met hun baby in de Vlaamse Rand spreken. Toch wil dat niet per definitie zeggen dat er helemaal geen Nederlands gesprokken wordt in die gezinnen. “Je hebt natuurlijk ook veel taalgemengde gezinnen, waar niet alleen Nederlands wordt gesproken, of waar de moeder misschien niet Nederlandstalig is, maar de vader wel”, nuanceert Vlaams minister voor de Vlaamse Rand en Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Maar het gaat voor mij uiteindelijk niet over welke taal men thuis spreekt. Men moet in het publieke leven, moet men Nederlands spreken.”

Weyts wil daarom maatregelen nemen om te vermijden dat kinderen starten in het lager onderwijs met een taalachterstand. Vanaf volgend schooljaar komt er een verplichte taalscreening in de derde kleuterklas. De onderwijsminister wil bovendien nog dit jaar een voorrangsregeling invoeren. “Vermits wij in de Vlaamse Rand maar enkel Nederlandstalig onderwijs hebben mag je daar geen voorrang geven aan Nederlandstaligen. Maar we kunnen wel voorrang geven aan diegene die in het Vlaams Gewest wonen”, zegt Weyts. “Vandaag is het zo dat in verschillende gemeenten, zoals in Hoeilaart of Sint-Genesius-Rode, veel kinderen schoollopen die wonen in het Waals Gewest. En dat terwijl mensen die wonen in de gemeente zelf er niet in slagen om hun kinderen ingeschreven te krijgen in de school in hun eigen gemeente. Dat kunnen we niet toelaten en dus wil ik ervoor zorgen dat je als inwoner voorrang krijgt als het gaat over de inschrijving in het secundair onderwijs van je eigen gemeente.” Volgens Vlaams Belang komt dat initiatief te laat. “Minister Weyts had dat vorig jaar aangekondigd, maar bijna een jaar later, is er op het terrein nog niks gerealiseerd”, reageert Klaas Slootmans, parlementslid van Vlaams Belang. “Daardoor staat het in de sterren geschreven dat het niveau zal blijven dalen. Bij steeds meer schooldirecteurs en leerkrachten zakt de moed in de schoenen om nog kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden.”