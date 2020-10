Leerkracht riskeert 40 maanden cel voor aanranding leerlingen

Voor het hof van beroep in Brussel is vandaag het proces gestart van een 37-jarige leraar die ervan wordt verdacht in 2017 verschillende meisjes te hebben aangerand. De meisjes zaten in een klas in een basisschool in Heverlee. Er loopt ook een onderzoek bij het parket Halle-Vilvoorde naar de man voor gelijkaardige feiten in twee scholen in Zaventem.

Aanvankelijk werd de leraar door de correctionele rechtbank van Leuven vrijgesproken voor de aanrandingen in de school in Heverlee. Maar de ouders van de betrokken meisjes en het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen die uitspraak. Naar aanleiding van het proces in eerste aanleg en de mediaberichten daarover, trok een stagiaire die met de man voor de klas had gestaan, in de zomer van 2019 naar de politie.

“Ze merkte dat de kinderen heel blij waren dat er nog iemand anders in de klas aanwezig was”, aldus substituut-procureur-generaal Jennifer Vanderputten. “Ze hoorde hoe de kinderen hem Meneer Pedo noemden. Toen ze hen vroeg waarom ze dat deden, vertelden ze dat hij steeds over hun rug en in hun haar wreef. Ze vond dat heel vreemd, maar toen ze las over het proces in Leuven, stapte ze naar de politie. Het onderzoek naar die feiten, die zich zouden hebben afgespeeld in twee basisscholen in Zaventem, is nog steeds lopende bij het parket van Halle-Vilvoorde.”

De leerkracht ontkent dat hij de meisjes uit zijn klas, die 7 en 9 jaar oud waren, heeft aangerand. “Ik heb hen nooit aangeraakt op de blote huid en heb nooit een seksuele bedoeling gehad", aldus de man. Het parket-generaal eist 40 maanden cel tegen de man, maar wil die straf koppelen aan een probatie-uitstel.