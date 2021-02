Leger wil C-130 ook in Melsbroek houden, maar minister wijkt niet

Er is een nieuwe ontwikkeling in de saga rond de toekomstige rustplaats van de CH13, een militair transportvliegtuig van het type C-130. De gemeente Steenokkerzeel krijgt nu ook de steun van de top van het Belgische leger (CHOD) om het toestel in Melsbroek te houden. Al wil minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) niet afwijken van haar plan om het vliegtuig te laten verhuizen naar een nieuw luchtvaartmuseum in de Waalse gemeente Bevekom.

De CH13 maakt in april een laatste vlucht en is daarna het enige toestel van dat type dat in ons land blijft. In Steenokkerzeel vinden ze dat het militaire transportvliegtuig daarna op de thuisbasis Melsbroek moet blijven. De gemeente wordt daar nu in gesteund door de top van het leger, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA): “De hele legerstaf geeft dat de CH13 uit emotionele en pragmatische redenen in Melsbroek moet blijven, maar minister Dedonder wil nog altijd dat het vliegtuig naar Bevekom verhuist.”

Volgens Ryon is dat een historische fout: “Het is een politieke keuze. Ze wil er haar partijgenoot André Flahaut een plezier mee doen, hij woont in Bevekom.” Flahaut was ook acht jaar van Defensie. Ook al krijgt Ryon nu steun van het leger zelf, het is en blijft minister Dedonder die een finale beslissing moet nemen. Een paar weken geleden diende Ryon samen met Kamerlid Theo Francken (N-VA) wel nog een voorstel in om de C-130 te laten erkennen als cultureel erfstuk van Vlaanderen. “Het is de laatste hoop die we hebben om de C-130 toch in ons dorp te kunnen houden.”