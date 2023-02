Levende bibliotheek in Wemmel: “Geen boeken ontlenen, maar mensen van vlees en bloed”

De Levende Bibliotheek is een initiatief van Avansa Halle-Vilvoorde en de bib van Wemmel. “Hier kan je geen papieren boeken, maar wel levende boeken ontlenen”, zegt coördinator Erik Van Vaerenbergh van Avansa. “Dat zijn mensen die een inspirerend verhaal hebben of een aangrijpende getuigenis te vertellen hebben.”

“Wat de zes mensen in onze levende bibliotheek gemeen hebben, is dat ze geconfronteerd worden met vooroordelen en met sociale uitsluiting. Doel is om mensen die elkaar niet kennen, met mekaar in contact te brengen. Dat ze met mekaar kennismaken. Een ander doel is om tegen vooroordelen in te gaan en taboes te doorbreken.”

Verlies

Eén van de levende boeken is Natacha Laeremans (48). “Ik verloor mijn papa op tweejarige leeftijd”, getuigt Natacha. “Op tweejarige leeftijd heb je geen woord voor de impact van dat verlies. Maar op latere leeftijd speelt dat wel. Op dat moment waren er eigenlijk geen organisaties die me op latere leeftijd konden opvangen voor dat verlies.”

“Wat je overkomt, daar kies je niet voor. Maar hoe je ermee omgaat, daar heb je wel een keuze in. Ik zou het taboe rond rouw en verlies bespreekbaar willen maken in de maatschappij. Ik zou zelfs pleiten voor een vak als verlieskunde op school om zelf te leren omgaan met verlies.”

“Ik breng mijn verhaal onder het motto Pluk de Dag. Ik ervaar blijvend gestapeld verlies, maar ik verlies nooit de hoop. Ik ben dankbaar dat de organisatie ons de kans geeft om ons verhaal te vertellen van mens tot mens. Dat maakt het persoonlijker, het werkt ook helend voor ons.”

Oorlog

Een andere aangrijpende getuigenis in de levende bibliotheek, komt van Sami Maussa (52). “Ik had in Syrië een goede baan en mooi leven”, zegt hij. “De oorlog veranderde alles. Ik bouw een leven op in België. Dat is in een nieuw land voor jonge mensen niet gemakkelijk, maar voor iets oudere mensen is het nog moeilijker. Ik leer nu Nederlands en wil hier ook werken. Momenteel heb ik in de Residentie hier een stage als hulpkok.”

Echtgenote Mariet Arsuan (42) van Sami werkt via sociale tewerkstelling in de bibliotheek in Wemmel. “Ons leven voor de oorlog in Syrië verliep goed”, vertelt Mariet. “We hadden een mooi huis, veel familie, vrienden. Maar we verloren alles: ons huis, familie, vrienden, mijn werk en mijn land. Hier willen we alles heropbouwen: een nieuw huis, werk, de taal en mensen. Gemakkelijk is dat niet.”

De Levende Bibliotheek, zaterdag 4 februari van 10 tot 13 uur in de bibliotheek van Wemmel, De Ridderlaan 49. Deelnemen is gratis en je hoeft niet op voorhand te reserveren.