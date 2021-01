"Luchthaven ligt op Vlaams grondgebied, dus politiekorps moet Nederlandstalig zijn"

Het voorstel van de federale politie om Franstalige agenten in te zetten op de luchthaven in Zaventem stoot op verzet van N-VA-kamerlid Sigrid Goethals uit Asse. “De luchthaven ligt op Vlaams grondgebied, het korps moet dus ook Nederlandstalig zijn”, vindt ze. “Zoniet, komt de werking in het gedrang.”

In sommige periodes kampt Brussels Airport met een tekort aan agenten. Nu bijvoorbeeld, telt de luchthaven een honderdtal agenten te weinig om alle werk te kunnen doen. De federale politie opperde daarom het idee om dat tekort weg te werken door Franstalige agenten in te schakelen, want die zijn er in overvloed. Geen goed idee, vindt Kamerlid voor N-VA Sigrid Goethals uit Asse. “Operationeel zou dat een groot probleem zijn. Ik zeg niet dat er geen Franstalige werknemers mogen zijn op Zaventem. Maar wanneer we naar een hoger kader schakelen, kan dat problemen geven met de taalwetgeving. De pv’s zouden dan in het Frans worden opgesteld en dat is niet wettelijk.”

Zowel het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) als politiewoordvoerder Johanathan Pfund wilden vandaag niet voor onze camera reageren. Pfund zei wel dat de taalwetgeving niet overtreden zou worden. Volgende week interpelleert Kamerlid Goethals de minister over de zaak.