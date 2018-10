Marc Grootjans nieuwe burgemeester van Machelen

Karina Rombauts was lijsttrekker voor CD&V, maar ziet af van de sjerp. “Mijn man vecht tegen een agressieve hersentumor en wou eigenlijk de politiek vaarwel zeggen. Maar ik kon mijn collega’s in de laatste rechte lijn niet in de steek laten,” zegt Rombauts.

Nu haar man aan de beterhand is, neemt ze een schepenmandaat op, maar past voor de sjerp. “Marc Grootjans zal voorlopig het burgemeesterschap aanvaarden. Ik zal de sturende kracht zijn in de rug van Marc. We zullen er samen staan voor onze inwoners. De burgers mogen op ons vertrouwen, wij zullen met een nieuwe ploeg werk maken van een positief en vernieuwend beleid waarvoor zij gestemd hebben,” besluit Rombauts.

De andere schepenen worden Ingrid Deblock/Veysel Top die elk drie jaar schepen zullen zijn, Steve Claeys (N-VA), Magda Geeroms (N-VA) en Kris Jacobs (Open VLD).