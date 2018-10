MEISE: coalitie zonder LB+

Van den Brande: "De drie partners vormen een solide basis om een echte vernieuwing door te voeren. De drie partijen zullen alles op alles zetten om de burger van nu af aan actief te betrekken bij een transparant beleid. De programma’s zijn op heel wat vlakken gelijklopend. De drie partners zullen de komende dagen hun beleidsplan uitwerken. We zijn ervan overtuigd dat we snel het vertrouwen zullen winnen van elke burger van Meise." Dat betekent dat LB+ (8 zetels) en CD&V (3 zetels) uit de boot vallen en op de oppositiebanken belanden.

Gemeenteraadsvoorzitter Steven De Ridder (LB+) liet op de Facebook-pagina van LB+ volgend bericht posten: "LB+ dankt zijn 3.676 kiezers. Als grootste partij van de gemeente zitten we spijtig genoeg in de oppositie. Toch wensen wij de meerderheid het allerbeste toe voor de komende 6 jaar." De Ridder: "We vinden het spijtig dat we als grootste partij (8 zetels op 25) niet mee mogen onderhandelen. Zowel bij N-VA, Samen Anders, CD&V als Pro nam zondagavond niemand meer op en werd duidelijk dat die coalitie in de maak was. De grootste partij LB+ wordt aan de kant gezet." Verwacht werd dat die lijst wel dichtbij een meerderheid zou komen, maar dat lukte dus niet. LB+ is een samenwerking tussen Open VLD, ex-CD&V'ers/Christen Democraten en onafhankelijken. Op de lijst staan ook burgemeesters Jos Emmerechts (ex-CD&V, 1.014 stemmen) en oud-burgemeester Roger Heyvaert (Open VLD, 1.029 stemmen, hoogste aantal van Meise). LB+ zal dus met 8 zetels in de oppositie zetelen, net als CD&V (3 zetels). CD&V met lijsttrekker en schepen Miel De Boeck en volksvertegenwoordiger en schepen Sonja Becq krijgt wel een dreun en valt van 8 naar 3 zetels. Dat heeft te maken met de afscheuring van prominente CD&V'ers zoals burgemeester Jos Emmerechts, schepen Wim Verbeke en gemeenteraadsvoorzitter Steven De Ridder naar LB+. Sonja Becq verliest zwaar: in 2012 haalde ze nog 1.046 voorkeurstemmen, nu haalt ze nog 559. Ook Miel De Boeck (769 in 2012) verliest en haalt nog 445 stemmen. Oud-burgemeester Marcel Belgrado (86) behaalt als lijstduwer nog 365 stemmen en raakt daarmee nog verkozen. Sonja Becq reageerde zondagnacht heel teleurgesteld: "Niemand heeft gewonnen met die afscheuring: zowel LB+ als CD&V scoorden onder de verwachtingen. Heel spijtig dat dit zo loopt. Vooral ook spijtig voor Meise."

LEEF, de lijst van ex-N-VA-schepen Paul Van Doorslaer haalde geen zetel.