MEISE: "Orde brengen in de chaos"

Na zes woelige jaren heeft 14 oktober Meise een nieuwe burgemeester opgeleverd. Gerda Van den Brande mag als lijsttrekker van de grootste partij, N-VA, als eerste vrouw in Meise de burgemeesterssjerp omgorden. Zij wil komaf maken met de chaos en het gebrek aan transparantie in de gemeente.

Gerda Van den Brande is 53 en de huidige voorzitter van het OCMW in Meise. Vanaf volgend jaar leidt ze een coalitie met N-VA, Samen Anders en burgerbeweging PRO.

“Het voelt goed, zeker omdat ik de eerste vrouwelijke burgemeester van Meise word. Ik wil een frisse wind door de gemeente laten waaien in deze prachtige gemeente,” zegt Van den Brande.

N-VA, Samen Anders en burgerbeweging PRO hebben samen 14 van de 25 zetels in handen. Eerst leek een coalitie in de maak tussen N-VA, Samen Anders en CD&V.

“Wij hebben hen CD&V gebeld, die beloofd had om te komen. Maar omdat ze toch op zich lieten wachten, zijn we richting PRO gestapt. CD&V heeft te lang getalmd, terwijl je dat op zo’n belangrijk moment net niet mag doen,” vindt Van den Brande.

Van den Brande gaat voor een nieuw soort bestuur in Meise. “De burger moet centraal staan, iets wat de voorbije jaren niet is gebeurd. We moeten orde brengen in de chaos en meer in dialoog gaan met de burger. Wij willen onder meer onze gemeenteraad livestreamen en werken met Facebook-messenger zodat we sneller zaken kunnen melden,” besluit Van den Brande.