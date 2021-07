N-VA Meise wil geen extra sociale woningen in Tussenveldwijk na overstromingen

In Meise wil N-VA niet dat er nog extra sociale woningen worden gebouwd in de wijk Tussenveld in Eversem. De partij wijst daarvoor naar de recente overstromingen in de wijk.

“Het kan niet de bedoeling zijn om sociale woningen te bouwen in overstromingsgevoelige gebieden in onze gemeente. De feiten van afgelopen week spreken voor zich”, vindt N-VA-burgemeester Gerda Van den Brande. “Afgelopen zaterdag en zondag stonden bepaalde gebieden van de Tussenveldwijk volledig onder water. De brandweer heeft ettelijke uren nodig gehad om het water weg te pompen en de smurrie van de straten en opritten te verwijderen. Zo’n hevige regenval zal almaar vaker voorkomen. Het project om sociale woningen te bouwen in de Tussenveldwijk moet daarom een halt toegeroepen worden." Ook in andere wijken in Meise waren er de voorbije weken overstromingen. “Ook de toestand daar verdient natuurlijk onze aandacht. We zullen bekijken waar we de nodige waterbuffers kunnen aanleggen in de gemeente”, aldus Van den Brande.