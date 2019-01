Nagemaakte restafvalzakken in Vilvoorde

Er zijn in Vilvoorde restafvalzakken van 60 liter in omloop die nagemaakt zijn. Op zich zijn ze gemakkelijk te onderscheiden van de echte zakken, omdat het Incovo-logo dat erop staat in fel wit is gedrukt, terwijl wat grijs is op de gewone zakken. Intercommunale Incovo kwam een paar dagen geleden de vervalsing op het spoor bij routinecontroles. “De ophaalploegen zullen vanaf komende maandag de vervalste afvalzakken niet meer meenemen. Wie de zakken toch aanbiedt, riskeert een boete wegens sluikstorten”, waarschuwt Jan Buysse, directeur van Incovo. “Wij raden alle inwoners aan om zeker geen afvalzakken te kopen op rommelmarken, op niet-officiële verkooppunten of via huis-aan-huisverkoop.” Verkopers van namaakzakken gebruiken smoezen als een faillissement of overlijden om een zogezegd overschot aan zakken goedkoper aan de man te brengen. Incovo doet ook een oproep om dergelijke malafide verkoop te melden bij de politie of de intercommunale zelf.