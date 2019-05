Natuurdomein Wolfsputten heeft er een wauw-plekje bij

In natuurdomein Wolfsputten in Dilbeek kan je vanaf morgen terecht op een uitkijkplatform om het prachtige panorama te bewonderen. De realisatie van het platform past in een plan dat de natuurwaarden en de beleving van Wolfsputten moet verbeteren.

Wolfsputten is een parel in de Groene Rand. Het domein is beschermd als Europese topnatuur en maakt zo deel uit van het Natura2000Netwerk. “Om deze waardevolle natuur nog beter te beschermen, maakten we een beheerplan op waarin we tal van maatregelen nemen om de natuurwaarden de behouden en zelfs te verbeteren,” aldus Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van Natuur en Bos.

Wauw-plekje

Momenteel wordt de hand gelegd aan het opknappen van alle wandelpaden in Wolfsputten. Om bezoekers nog meer van het landschap te laten genieten, werd er deze week een uitkijkplatform geplaatst, een idee van boswachter Wouter Huygens. “We kunnen hier moeilijk de mensen doorheen de waardevolle weilanden laten lopen, maar we zouden ze toch een beleving moeten kunnen aanbieden die het unieke landschap waard is,” legt hij uit. “Met het uitkijkplatform krijgt de bezoeker er een echt wauw-plekje bij. Je krijgt het gevoel dat je helemaal in dat ongerepte landschap vertoeft.”

Het nieuwe uitkijkplatform is toegankelijk vanaf zondag 12 mei. Dan wordt het gebied ook extra in de verf gezet met een Bruegeliaans tafereel, een evenement dat kadert in het Bruegeljaar. Info daarover vind je hier.