Nieuw digitaal wandelnetwerk in Zennevallei

Het nieuwe digitale netwerk is het sluitstuk van het netwerk Brabantse Wouden, goed voor maar liefst 920 kilometer wandelplezier. Het digitale netwerk komt naast de bewegwijzerde routes in de Zennevallei. “Enkele jaren geleden startten we met de ontwikkeling van digitale wandelnetwerken”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “In 2018 waren we hierin pionier met het eerste digitale wandelnetwerk in de Brabantse Kouters ten noorden van Brussel. Nu zien we dat de andere provincies onze ingeslagen weg volgen en ook kiezen voor virtuele, niet-bewegwijzerde knooppunten. We hebben de ambitie tegen volgend jaar een digitaal wandelnetwerk te hebben dat zich uitstrekt over het grondgebied van de hele provincie.” Tegen september volgend jaar moet het wandelnetwerk Zennevallei ook in kaartvorm beschikbaar zijn.