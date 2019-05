Nieuwe gascentrales in Vilvoorde?

Een Luxemburgs bedrijf zou 2,5 miljard euro willen investeren in de bouw van vier nieuwe gascentrales in Vlaanderen, waaronder ook 2 in Vilvoorde. Dat schrijven diverse media.

Het bedrijf EG Luxemburg zou daarvoor de site van de bestaande centrale in Vilvoorde overnemen. Tegen 2025 zou het vier nieuwe gascentrales willen bouwen in Vlaanderen: op de bestaande centrales van Langerlo, in het Limburgse Genk, en dus 2 in Vilvoorde. De investeerders zou de bouw van de eerste gascentrale in Vilvoorde al willen afronden in 2022, nog voor de sluiting van de eerste kerncentrale in ons land.

Vilvoords schepen voor duurzaamheid Peter Van Kemseke (CD&V) aan RINGtv: ‘Als deze plannen bevestigd worden, is dat goed nieuws, ook omdat er daardoor nieuwe jobs naar Vilvoorde komen. Het betekent meteen ook dat Vilvoorde een sleutelrol zal spelen in het Belgisch energiebeleid. Cruciaal element in de aankondiging van de toekomstige investeerders is dat ze streven naar klimaatneutrale gascentrales. Als schepen van klimaat en duurzaamheid kan ik dat alleen maar toejuichen.”

De gascentrale van Vilvoorde sloot begin 2014 maar bleef wel operationeel als onderdeel van de strategische reserve in geval van een groot energietekort.