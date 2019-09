Omleiding twistappel tussen Vilvoorde en Grimbergen

Grimbergs schepen voor mobiliteit Philip Roosen (N-VA) en Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) botsen in een discussie over de omleidingsweg bij de werken op de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen eind deze maand.

Mobiliteitsschepen Philip Roosen uit Grimbergen verwijt burgemeester Hans Bonte dat hij geen omleiding op Vilvoordse bodem wil voor de werken op de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen. Die wordt vanaf half 2020 helemaal heraangelegd. Van 30 september tot 11 oktober gebeurt een vooronderzoek, waarbij de ganse weg onderbroken zal zijn, en daarbij komt bevoorrading van winkels langs de baan mogelijk in het gedrang.

Philip Roosen vindt dat met name de bewoners van de Spaanse Lindebaan, die eerder al massaal een petitie tekenden tegen doorgaand verkeer in hun straat, nu opdraaien voor de houding van Bonte: "De omleiding gebeurt best via Vilvoorde, maar Bonte zet ons voor schut door een omleiding te weigeren op zijn grondgebied. Daardoor zal alle (zware) verkeer alweer langs de Spaanse Lindebaan moeten rijden. Dat kan echt niet. Deze straat is in zeer slechte staat en niet meer voorzien op zwaar verkeer. Daarom zochten we een alternatief en Vilvoorde was het daar eerst mee eens. Ik ben zwaar ontgoocheld.”

Burgemeester Hans Bonte (SP.A) van Vilvoorde betreurt de hele discussie. "Wij kregen op het college 3 alternatieven voor de wegomlegging van Grimbergen voorgelegd. Deze waren ofwel niet haalbaar, ofwel onmogelijk ofwel dom.” Toch wil Bonte dringend overleg in de zaak en benadrukt hij dat Vilvoorde hiervoor open staat. “Dit los je niet op door ons eerst te schofferen. Het beste is dat beide mobiliteitsdiensten samenzitten en alternatieven uitwerken". (Foto: Joris Herpol)