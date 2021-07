Onderzoek naar wateroverlast in Eversem en Wolvertem

Het gemeentebestuur van Meise zoekt samen met Aquafin en de provincie naar oplossingen om wateroverlast zoals recent in de wijk Eversem en de Gladiolenlaan in Wolvertem te voorkomen. Een erosiedeskundige zal ter plaatse onderzoeken hoe water op de velden beter kan infiltreren.

“In het Heimbeekveld blijkt er een probleem te zijn met waterinsijpeling in de velden aan de wijk”, zegt schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “De ondergrond bestaat er uit leem, daardoor is er een slechte infiltratie en bij heel hevige regenval zoals we die afgelopen weekend kenden, loopt het water en dus ook de modder af richting de wijk. Je kan het vergelijken met een tefalpan die overloopt. Als er meer dan 40 liter water per vierkante meter in korte tijd valt, dan zoeken het water en de modder van het veld hun weg.”

Wadi’s

Daarom gaat de gemeente ook een erosiedeskundige vragen om te onderzoeken welke maatregelen aan de wijk geschikt zijn, rekening houdend met het reliëf van het landschap enzomeer. “We gaan dan in overleg met landbouwers bekijken wat we kunnen doen om het water langzaam op de velden te laten infiltreren”, vertelt Anciaux. “Eerder zijn al met succes erosiemaatregelen genomen aan het einde van de Krogstraat en Kaarlijkstraat in Meise. Daar is een veld heraangelegd en zijn wadi’s voorzien zodat het water er kan infiltreren. Landbouwers krijgen voor initiatieven die genomen worden tegen erosie een subsidie.”

Ook de Gladiolenlaan kreeg heel wat water en modder te verwerken tijdens de wateroverlast. “De oorzaak van het probleem aan de recent aangelegde riolen in de Gladiolenlaan is ondertussen al gevonden”, gaat de schepen verder. “De riolen zitten tot onze verbazing tot 80 procent vol met modder en grondresidu. Deze riolen zullen dus zo snel mogelijk gereinigd worden, zodat ze terug op normale capaciteit kunnen functioneren. De oorzaak van deze verstopping zal verder onderzocht worden met de erosiedeskundige van de provincie Vlaams-Brabant.”