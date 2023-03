Pepingen koopt nodige terreinen voor bouw waterzuiveringsstation Heikruis

De gemeente Pepingen heeft de laatste terreinen aangekocht die nodig zijn voor de bouw van een waterzuiveringsstation in de Montagnestraat in Heikruis. Dat station is nodig, want de woningen van drie kwart van de gezinnen in Pepingen zijn vandaag niet aangesloten op de riolering.